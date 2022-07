Urta con lo scooter un'auto e poi finisce contro un palo a Cagliari

Sono tre i feriti trasportati in ospedale e coinvolti in due diversi incidenti che si sono verificati a Cagliari stamane. Il primo in via Pessina. Qui uno scooter con in sella un uomo e una donna, dopo aver urtato un'auto, è finito prima contro un palo della segnaletica e, poi, contro un cassonetto dei rifiuti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e le ambulanze del 118 che hanno trasportato i due feriti al Policlinico e al Brotzu, con diversi traumi, ma non sarebbero in pericolo di vita. Nel secondo incidente un centauro è caduto mentre percorreva l'Asse Mediano. Anche in questo caso il ferito è stato ricoverato d'urgenza, ma non è in pericolo di vita. Dall'inizio dell'anno sono oltre 500 gli incidenti stradali rilevati dalla polizia municipale di Cagliari - sette solo ieri - oltre 200 le persone rimaste ferite. All'origine degli incidenti, secondo quanto accertato dalla Locale, l'imprudenza e il mancato rispetto delle norme del codice della strada.