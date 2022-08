È morto il 31enne investito dal bus a Cagliari

È morto in ospedale Remesha Martin Elvis King, il 31enne colpito da un autobus del Ctm mentre correva verso la fermata in viale Diaz a Cagliari. Il giovane, nato in Burundi ma residente in città da quando era ragazzino, era ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Brotzu in condizioni disperate e purtroppo oggi pomeriggio è deceduto. I familiari hanno dato il consenso per il prelievo degli organi.

La polizia municipale di Cagliari ha ricostruito la dinamica della tragedia avvenuta ieri mattina. Il ragazzo, insieme ad altre due persone, si trovava in viale Diaz e stava correndo per raggiungere la fermata e prendere l'autobus in arrivo. Durante queste fasi alla ragazza che era vicina a lui sono caduti gli occhiali. Il 31enne si è chinato per

raccoglierli e forse è scivolato dal marciapiede. Proprio in quel momento arriva il bus che lo ha colpito alla testa.

Remesha Martin Elvis King è stato inizialmente soccorso da un carabiniere del Radiomobile di Cagliari che gli ha praticato il massaggio cardiaco e subito dopo dai medici dell'ambulanza del 118 che lo ha trasportato al Brotzu, dove purtroppo di pomeriggio è morto. Remesha Martin Elvis King era molto conosciuto in città: aveva lavorato in alcuni locali come barman e cameriere ed era volontario e mediatore culturale della Caritas.