A Ussassai grandinata d'agosto

Una grandinata intensa ha colpito intorno alle 15.30 Ussassai, in Ogliastra. Il ghiaccio è sceso dal cielo per almeno un'ora, lasciando di stucco i cittadini che poco prima boccheggiavano per la calura estiva. Dopo la grandine, una pioggia lenta per almeno un'altra ora che potrebbe aver provocato danni potrebbe aver provocato danni nelle campagne. "Dopo le 15 una nube nera si è posizionata sul paese che mezz'ora dopo ha scaricato fulmini, pioggia e grandine come proiettili - ha detto il sindaco Francesco Usai che ha pubblicato sui social la foto di un chicco di grandine del diametro di un centimetro e mezzo precipitato sul suo balcone -. Sono state due ore intense,

sembrava di stare in mezzo a un tifone: oltre ai fulmini, alla pioggia e alla grandine, c'era uno strano mulinello di venti che travolgeva tutto. Il maltempo si è placato intorno alle 17.30 quando la nube si è spostata verso Perdasdefogu". Nel pomeriggio si sono registrati temporali in tutto il Nuorese.

A Ussassai passata la tempesta si procede alla conta dei danni: " Si tratta di vedere quanto questo temporale sia stato devastante per le nostre coltivazioni

- ha aggiunto il primo cittadino di Ussassai -: prevedo danni per le vigne e per gli orti ma non escludo che che ce ne possano essere stati anche in paese, su auto e abitazioni".