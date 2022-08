Alla Sartiglia il riconoscimento per il progetto migliore

Bando per il finanziamento dei carnevali storici: straordinario risultato per la Sartiglia. Il progetto della Fondazione Oristano per l'organizzazione della giostra equestre di antichissime tradizioni che si corre nel centro storico, è risultato primo nella graduatoria del ministero della Cultura di concerto con quello dell'Economia. Novantaquattro i punti e un contributo di poco superiore a 24 mila euro.

Sono 53 i carnevali storici finanziati attraverso il Fondo unico per lo spettacolo; ammontano a 911 mila euro le risorse concesse. Ammessi a contributo anche altri carnevali sardi: Tempio, al 12esimo posto con 80 punti e risorse per 20.486 euro, Santulussurgiu, 34esimo, 71 punti e 18.181 euro, e Bosa, 40esimo, 69 punti e 17.669 euro.

Un solo rammarico. "Dispiace che, a causa della riduzione del 50 per cento delle risorse messe a disposizione del Fondo e di un sensibile aumento del numero dei partecipanti al bando, il contributo concesso - spiega il presidente Lutzu - sia sceso da 95 mila a 24 mila euro. Una riduzione molto importante che ha riflessi altrettanto importanti sui conti della Fondazione".