Salgono a cinque i corpi recuperati in mare nel Sud Sardegna nelle ultime 48 ore. I cadaveri di altri tre migranti sono stati scoperti in queste ore dalla Guardia Costiera al largo di Capo Teulada. I corpi, come per i due ritrovati lunedì, sono stati avvistati da alcune imbarcazioni dalle quali é partita la segnalazione.

Si avvalora quindi sempre più l'ipotesi che i migranti siano stati vittima di un naufragio. La Procura di Cagliari ha aperto una inchiesta.