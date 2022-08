Ancora fiamme nelle campagne dell'Isola, 12 roghi

Dopo un fine settimana difficile con le fiamme che - nella sera di domenica - hanno minacciato il centro abitato di Settimo San Pietro, costringendo vigili del fuoco e volontari della protezione civile a lavorare tutta la notte per terminare le bonifiche delle campagne a ridosso della stazione ferroviaria, le ultime ore hanno dato un po di tregua alla macchina antincendio. Grazie anche al maestrale scemato nel corso della giornata.

Squadre a terra impegnati a Torre Quirra, San Vito con tre elicotteri della flotta regionale sino a sera. A Villaperuccio e' intervento un mezzo aereo del corpo forestale per arginare il rogo divampato nelle campagne attorno al nuraghe Sessini.

I vigili del fuoco sono intervenuti in mattinata a Sant'antioco per un incendio partito da un peschereccio e nelle campagne di Elmas dove insieme agli uomini del corpo forestale e ai volontari di Assemini hanno domato un rogo che ha percorso 8 ettari di terreni incolti. L'ultimo intervento in serata a Oschiri.