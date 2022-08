Annega in mare, salvi i suoi due amici

Si era tuffato in mare nonostante la bandiera rossa e la presenza di forti correnti. Un operaio di 50 anni, Andrea Garatti, residente in provincia di Cremona è annegato davanti alla spiaggia di Pistis, nel comune di Arbus. Con lui c'erano due amici, che sono stati salvati dai bagnini. Garatti aveva già perso i sensi e nonostante i tentativi di rianimarlo non ce l'ha fatta.