Sbarca con 12 kg di hashish, corriere arrestato a Porto Torres

Era arrivato con una nave da Barcellona ed è stato fermato dagli uomini della Guardia di Finanza che insieme al cane antidroga Fred hanno individuato un doppiofondo ricavato dietro il cruscotto della vettura.

Dentro il nascondiglio i finanzieri hanno scoperto 120 panetti da 100 gr ciascuno di hashish e 1kg di cocaina.

Lo stupefacente, pari a 12 kg circa tra cocaina e hashish, è stato sequestrato mentre il corriere, residente in Spagna, arrestato in flagranza di reato e portato in carcere a Bancali.

Una volta immessa sul mercato illegale la droga avrebbe fruttato oltre 1.500.000 di euro.