Paura sulla strada provinciale 24, all'altezza di San Basilio. A fuoco un autobus di linea. I passeggeri sono riusciti a fuggire prima che le fiamme distruggessero completamente il mezzo. L'autista ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco di Mandas che dopo aver spento il rogo, hanno messo in sicurezza tutta l'area. Non ci sono feriti e un'indagine è stata aperta per chiarire la natura dell'incendio probabilmente legato ad un guasto.