Beach soccer, a Cagliari le finali scudetto

Lo scudetto 2022 del beach soccer si assegnerà a Cagliari, dal 5 al 7 agosto. Otto le squadre partecipanti: tra le favorite il Catania e il Pisa, detentore del titolo. Quarti di finale venerdì semifinali, sabato, finali domenica.

Al Poetto va in scena anche la poule promozione, per ottenere un posto nella prossima serie A. In lizza anche il Cagliari Beach Soccer

E lo spettacolo non finisce qui A settembre Cagliari ospiterà i campionati europei, sia maschili che femminili, e, successivamente, i mondiali per club.