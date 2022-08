Cade da cavallo, muore a 17 anni campionessa sassarese

Martina ha lottato fino alle fine ma ieri sera è morta nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Sassari. A soli 17 anni. Martina Berluti era una promettente amazzone. Già tante le medaglie conquistate nell'endurance. Proprio un incidente durante l'allenamento in un maneggio di Porto Torres le è stato fatale. Il 4 giugno aveva vinto a Pisa (San Rossore), dopo una volata spettacolare, la medaglia di bronzo sulla CEIYJ2* 120 km ai Campionati Italiani Young rider. Mentre nel 2021 aveva conquistato in sella a Vendetta Tremenda la medaglia d’oro sulla distanza di 100 km nella CEIYJ1* ai Campionati Italiani giovanili di Endurance disputati all’Horse Country Resort Congress & SPA di Arborea.«Una ragazzina sempre sorridente, solare, in gamba, che aveva iniziato da bambina con le gare sui pony e poi era arrivata sino ai campionati italiani», ricorda il tecnico di Endurance della Fise Sardegna Anna Teresa Vincentelli.