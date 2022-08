Cagliari, buona la prima

Un successo forse più difficile del previsto, ma comunque una vittoria che proietta il Cagliari ai sedicesimi di finale di Coppa Italia e dà fiducia in vista del campionato. I rossoblù di Liverani, andati in vantaggio al primo minuto con un colpo di testa di Altare, si sono fatti rimontare prima con un gol dell'ex Melchiorri al 31esimo, poi con un contropiede al minuto 66 concluso da Di Serio. Di Lapadula il pareggio su rigore, al 79esimo, concesso per un fallo su uno scatenato Luvumbo. Infine la rete su punizione di Viola che al minuto 88 chiude la gara per 3 a 2 in favore degli ospiti. Liverani soddisfatto ma consapevole che c'è ancora tanto da fare. "Per il campionato ci faremo trovare pronti", ha detto il tecnico.