Vantaggio del Cagliari contro il Cittadella

Nel suo esordio casalingo nel campionato di serie il Cagliari di Liverani si è trovato a inseguire il Cittadella. Gli ospiti sono passati in vantaggio al 29esimo del primo tempo con Raul Asencio. Il pareggio rossoblù arriva al 72esimo firmato dal neoacquisto Marco Mancosu. Nel finale Cagliari stabilmente in attacco alla ricerca della rete del vantaggio. All'81esimo Liverani decide di mandare in campo Millico e Pavoletti al posto di Deiola e Lapadula per ridare forza al reparto offensivo. Il vantaggio del Cagliari arriva nel finale con Makoumbou.