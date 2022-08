In Sardegna si registrano oggi 580 ulteriori nuovi casi su un totale di 3631 tamponi processati. Continuano a calare i ricoveri in area medica. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 ( - 2 ), 128 in area medica ( - 4 ).

C'è una vittima: un uomo di 85 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna.