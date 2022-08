Cartelloni no-vax a Oristano, esposto all'Antitrust

Adiconsum Sardegna ha presentato un esposto urgente all'Antitrust e al Comune contro la pubblicità no-vax comparsa in questi giorni lungo le strade di Oristano. "Dal 18 agosto in via degli Artigiani è stato affisso un cartello riportante un messaggio fuorviante e potenzialmente lesivo della salute pubblica - scrive Adiconsum nell'esposto - Tale messaggio recita 'Il vaccino è una roulette russa. Il siero uccide', ma non chiarisce a quale vaccinazione si riferisce. In Italia, infatti, sono 10 le vaccinazioni obbligatorie per i bambini di età compresa tra i zero e i 16 anni. A sostegno del messaggio la pubblicità riporta come fonte il sistema europeo di sorveglianza dell'Ema che notoriamente raccoglie dati su reazioni avverse e decessi occorsi dopo la vaccinazione, senza stabilire alcuna correlazione tra gli eventi. I dati forniti, peraltro, sono approssimativi, pertanto sarebbero stati utilizzati dal gruppo strumentalmente ai fini della disinformazione".