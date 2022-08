Casa in fiamme a Sassari, muore un uomo

Marco Dussoni, 62 anni, ex imprenditore è stato trovato morto nel suo appartamento a Sassari, in zona Predda Niedda, nel primo pomeriggio. La cucina della casa era avvolta dalle fiamme, attorno alle 15 è intervenuta una squadra operativa dei Vigili del fuoco. Il corpo del proprietario era sul divano, inutili tutti i soccorsi. Durante l'operazione è stata messa in sicurezza anche una bombola di GPL che risultava coinvolta dall'incendio. Sul posto 118, polizia locale e Polizia di Stato. Saranno le indagini ora a chiarire se Dussoni, ex imprenditore molto noto in città, sia morto a causa delle inalazioni di fumo o a a causa di un malore.