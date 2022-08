Contagi e ricoveri stabili. Ancora cinque vittime e 1198 nuovi casi

Restano stabili i contagi da Covid-19 in Sardegna dove si registrano - secondo il bollettino regionale - 1198 ulteriori casi confermati di positività (di cui 1045 diagnosticati da antigenico). In totale sono stati processati, fra molecolari e antigenici, 4979 tamponi.

Invariato rispetto a ieri il numero dei pazienti ricoverati: sia nei reparti di terapia intensiva, 15; sia in area medica sono, 169. Continua invece a scendere il numero delle persone in isolamento domiciliare ( - 1269), in tutto sono 28145.

Si registrano ancora cinque decessi: una donna di 92 anni e un uomo di 77, residenti nella provincia di Sassari; una donna di 89 anni e due uomini di 65 e 82, residenti rispettivamente nella provincia di Nuoro, in quella del Sud Sardegna e nella Città Metropolitana di Cagliari.

Intanto prosegue la campagna vaccinale per la quarta dose, non solo nei centri di Cagliari, Sassari e Olbia, ma pure nei territori.