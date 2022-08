Sono 467 oggi in Sardegna i nuovi casi confermati di positività al Covid, di cui 447 diagnosticati da antigenico. Tra molecolari e antigenici sono stati processati in totale 2.866 tamponi. Quattro i decessi: due nella Asl di Nuoro e altrettanti nella Asl di Sassari. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (stesso dato di ieri), mentre quelli in area medica sono 104 (-3). Sono, invece, 12.275 i casi di isolamento domiciliare (-1.021).