Covid, 6 vittime in Sardegna, ma in calo casi e ricoveri

In Sardegna sono 6 le vittime registrate nel bollettino regionale Covid nelle ultime 24 ore. Si tratta di tre donne di 66, 67 e 88 anni e tre uomini di 85, 87 e 92 anni, residenti nella provincia di Sassari. Ma a fronte di un numero così elevato di morti, si rileva ancora un calo nei casi totali, che scendono ancora sotto quota mille. Oggi i positivi individuati sono 601 (di cui 526 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale 3026 tamponi. Il tasso di positività si abbassa dal 26,4% al 19,8%. Diminuisce anche la pressione sui reparti di area medica (115) con 6 pazienti in meno, mentre sale, ma di una sola unità, il numero dei ricoverati in terapia intensiva Covid (11). I casi di isolamento domiciliare sono 13788, con un calo di 764 unità.