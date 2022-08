Covid, 700 nuovi casi e 4 decessi

Sono 742 i nuovi casi di positività al Covid registrati dal bollettino regionale, di cui 677 diagnosticato da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3749 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 (nessuna variazione rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 148 (8 in meno). Scendono a 19519 sono i casi di isolamento domiciliare (in calo di 1747). Si registrano 4 decessi: due donne di 74 e 90 anni, residenti nella provincia di Sassari e due uomini di 70 e 77, residenti rispettivamente nella provincia di Nuoro e nella Città Metropolitana di Cagliari.