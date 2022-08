Nessun decesso per Covidi in Sardegna dovesi registrano 276 ulteriori casi confermati di positività (quasi 200 in meno dell'ultima rilevazione), di cui 265 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.203 tamponi con un tasso di positività che cala ancora, dal 16,2% al 12,5%. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 ( +1 ), mentre quelli in area medica sono 103 ( -1). Infine sono 12.236 i casi di isolamento domiciliare (-39).