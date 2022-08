Crolla un tetto a Porto Torres: paura, ma nessun ferito

Paura questa mattina a Porto Torres dove, intorno alle 7.30, si è verificato un crollo in un'abitazione in via Grazia Deledda. I vigili del fuoco di Sassari sono al lavoro per mettere in sicurezza lo stabile, dove ha ceduto una porzione di tetto e solaio.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. L'edificio è stato evacuato in via precauzionale per consentire agli specialisti di verificare la stabilità sull'intera struttura.