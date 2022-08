Dalia Kaddari conquista il bronzo agli Europei

Dalia Kaddari con le compagne della staffetta azzurra della 4X100 si è aggiudicata la medaglia di bronzo nella finale degli Europei di Monaco di Baviera. La velocista sarda, in seconda frazione, ha ricevuto il testimone da Zaynab Dosso. In terza frazione ha corso Anna Bongiorni, mentre l'ultimo sprint è toccato ad Alessia Pavese. Insieme le azzurre hanno chiuso in 42.84, dopo la Germania e la Polonia. Kaddari ha corso i suoi 100 metri in 10.46. “Sono troppo felice, sto continuando a piangere - ha detto la velocista sarda ai microfoni di Rai Sport -, volevo andar via da Monaco con una medaglia”.