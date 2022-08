Derby Torres - Olbia il 23 ottobre

Riparte anche la serie C. Il 4 settembre, giorno d'avvio di campionato, la Torres esordisce in trasferta contro la Virtus Entella, mentre l'Olbia affronterà in casa i toscani del Pontedera. Poi la sfida tra le due squadre sarde nello stadio di Sassari il 23 settembre, con ritorno il 26 febbraio