Dinamo sfida stelle Panathinaikos a City of Cagliari

Sabato 10 e domenica 11 settembre alla dodicesima edizione del torneo "City of Cagliari", organizzato dal Comitato regionale della Fip, si respirerà aria di basket internazionale, con la Dinamo Sassari che contenderà il trofeo a Panathinaikos Atene, Olimpia Milano e Varese. Al PalaPirastu i sassaresi affronteranno sabato 10, alle 20.30, proprio la squadra di Atene, mentre l'altra finalista verrà fuori dalla sfida fra i campioni d'Italia e Varese. Le finali si giocheranno domenica 11 alle 18 e alle 20:30.

Per il Panathinaikos, protagonista annunciata dell'Eurolega, sarà la prima presenza in assoluto in Sardegna e a Cagliari sfoggerà campioni come Derrick Williams (seconda scelta assoluta Nba nel 2011), Marius Grigonis, Nate Wolters, Paris Lee, Gudaitis, Giorgios Kalaitzakis. Contro di loro i ragazzi di coach Piero Bucchi dovranno dimostrare che il roster è stato ben costruito e può reggere l'impatto anche con formazioni di caratura superiore. Un roster che, partendo dal blocco dei nove giocatori confermati, è stato arricchito con gli arrivi dei tre assi statunitensi Jamal Jones, Chris Dowe e il centro Chinanu Onuake. Al loro fianco il gruppo consolidato che tanto bene ha fatto la stagione scorsa, capitanato da Jack Devecchi, arrivato alla 17/a stagione con la casacca della Dinamo.