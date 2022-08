Esplosione a bordo di una barca a Villasimius, due feriti

Paura a Villasimius per una forte esplosione all'interno di una barca ormeggiata al porto. L'incidente avvenuto questa mattina ha coinvolto due persone rimaste ferite mentre si trovavano all'interno del natante. Un uomo è stato ferito dalle schegge in maniera non grave, mentre la donna che era con lui è stata trasportata all'ospedale Brotzu di Cagliari con l'ausilio dell'elisoccorso a causa di fratture multiple agli arti inferiori. Ancora da accertare le cause, mentre non ci sono stati danni alle imbarcazioni ormeggiate accanto. Il problema sembra essere scaturito dal vano motore. Sul posto i Vigili del Fuoco, la Capitaneria di porto e i Carabinieri.