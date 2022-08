Ex delfino Putin sentito da procuratore Capasso

Il procuratore di Tempio Gregorio Capasso ha sentito l'economista russo Anatolij Chubais, 67 anni, ricoverato al Mater Olbia dopo un malore, avvertito all'arrivo in Costa Smeralda dove era in vacanza. L'ex fedelissimo del presidente Putin, dopo il dissenso espresso contro la guerra in Ucraina, aveva lamentato sintomi compatibili con la sua patologia neurologica, ma anche con un sospetto avvelenamento. La moglie ha chiesto chiarezza e la procura di Tempio ha ritenuto di sentirlo per cercare di definire i contorni di una vicenda ancora avvolta nel mistero.