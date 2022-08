False griffe, smantellata la filiera tra Bulgaria e Sardegna

La merce contraffatta arrivava dalla Bulgaria alla Sardegna, dove veniva venduta, utilizzando come vetrina i social media. Così sono state smerciate borse, magliette, giacconi, scarpe, cinture di marchi conosciuti e costosi, tutto rigorosamente falsificato. Un traffico che i militari della Guardia di Finanza di Porto Torres, dopo un'indagine durata 4 mesi, ha smantellato con la denuncia di sei persone, tre sardi e tre residenti in Lombardia e Sicilia, tutti accusati di contraffazione. Sono stati sequestrati in tutto 20.000 capi di abbigliamento ed accessori.