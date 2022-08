Famiglie alle prese con il caro scuola

Aumenti in media del 7-10% che arrivano anche al 15-20. Se l'anno scorso per comprare uno zaino servivano dai 70 ai 110 euro, quest'anno si arriva a pagarne anche 130 per le marche più popolari. Rincari più contenuti, ma significativi, anche sui prezzi di prodotti come i diari.

Prezzi che incidono innanzitutto sui rivenditori, a loro volta costretti o a vendere a un costo più alto o ad andare incontro al cliente, rimettendoci sul guadagno ma per far fronte alla grande distribuzione che offre prezzi ben più contenuti.



Tra i prodotti, quello che maggiormente ha risentito dei rincari e' la carta, il cui prezzo e' praticamente raddoppiato.