Fiamme alte a Settimo: lambite case e ferrovia

Un vasto incendio con fiamme alte, alimentate dal vento su più fronti, è scoppiato domenica sera in un'area di campagna vicina alla stazione ferroviaria e il centro abitato di Settimo San Pietro, a qualche chilometro da Cagliari.

Le segnalazioni sono pervenute al numero di emergenza 115 poco prima delle ore 21, la sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco ha inviato sul posto la squadra di pronto intervento della sede centrale con un'autopompa, un'autobotte e altri mezzi. Per fortuna, nessuna persona risulta coinvolta.

Sul posto hanno operato anche squadre di volontariato della Protezione Civile dell'antincendio regionale. L'intervento si protratto per oltre due ore sino al termine delle operazioni di bonifica degli ultimi focolai residui.