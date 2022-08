Le altissime temperature non danno tregua e alimentano gli incendi. Diciotto quelli segnalati il 6 agosot. In cinque casi è stato necessario l'intervento dei mezzi aerei del corpo forestale. Rilevanti i danni a Monti e a Calangianus dove sono andati in cenere anche boschi di sughero. Altri incendi di una certa entità a San Vero Milis in località "Perda Martigiana" e a Siurgus Donigala.