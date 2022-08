Giù i contagi, ma altre due vittime. Calano i ricoveri, salgono i casi di isolamento domiciliare

Contagi in discesa in Sardegna dove però nelle ultime 24 ore si segnalano altre due vittime: una nel territorio della Asl di Cagliari e un'altra nella Asl di Sassari. I nuovi casi confermati secondo l'ultimo bollettino sono 338 (- 331), diagnosticati sulla base di 2.491 tamponi processati. Scende anche il tasso di positività, passato dal 20.7 al 13,5 per cento. Notizie confortanti arrivano anche dagli ospedali dove i ricoveri in terapia intensiva sono 10 (-1) mentre diminuiscono di 4 unità i posti letto occupati in area medica, 125 in totale. Aumentano però (+ 127) i casi di isolamento domiciliare, in tutto 14.784.