Grandinata si abbatte su Berchidda, distrutto 70% di uva

Una grandinata di circa 40 minuti si abbattuta sabato scorso su Berchidda e a farne le spese sono stati i filari di vite e i chicchi d'uva, da cui in queste zone si produce vermentino. A segnalare il nuovo disastro dovuto ad un evento atmosferico estremo è Coldiretti Nord Sardegna, che sottolinea come circa il 70-80% di uva sia stata compromessa. "Si è salvato solo il 30 per cento dell'uva che nei casi più fortunati arriva al 40 - afferma l'imprenditore agricolo, Aldo Aini-. Per fortuna l'uva che si è salvata è di ottima qualità e ci sta regalando un ottimo vino, peccato sia in quantità ridotte. In quaranta minuti la grandinata ci ha lasciato solo un terzo del raccolto che si preannunciava fino a qual momento ottimo anche nelle quantità".