I consigli della Polizia contro i furti in casa

I furti in abitazione a Cagliari sono in diminuzione rispetto agli anni scorsi grazie alle operazioni della Squadra mobile e agli interventi immediati della Volante che hanno permesso di catturare le bande di ladri che spesso arrivano da fuori regione, ma anche grazie alle campagne di sensibilizzazione che la Polizia di Stato sta portando avanti.

Anche per questa estate arrivano i consigli per evitare che mentre si è in vacanza la casa venga svaligiata. Dalla Questura di Cagliari l'invito prima di tutto a chiudere bene porte e finestre e se possibile ad installare sistemi d'allarme o porte blindate; evitare di far sapere di essere in vacanza pubblicando sui social foto o 'storie'; non lasciare in casa grosse somme di denaro o gioielli e, per questi ultimi, fotografarli affinché in caso di furto e di denuncia possano essere rintracciati.

La Polizia punta molto anche sulla collaborazione dei cittadini. È importante che chiunque veda persone sospette o estranei che si aggirano nei quartieri, chiami il 113 o il 112 per far fare un controllo.