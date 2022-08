I rossoblù sconfitti a Ferrara, 1-0 per la Spal

1-0. Prima sconfitta stagionale per il Cagliari nella terza giornata di campionato contro la Spal. Ha deciso il match un gol di La Mantia al 36' del primo tempo. Quattro minuti prima i rossoblù erano rimasti in dieci per l'espulsione dell'ex spallino Di Pardo.

Mister Liverani era partito con una formazione prudente con Lapadula unica punta. L'attaccante della nazionale peruviana ha sbagliato clamorosamente il rigore che avrebbe potuto cambiare il match. Anche la Spal ha sprecato alcune buone opportunità.