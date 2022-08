Iglesias, il 22 riapre il pronto soccorso del Cto

Riaprirà lunedì 22 agosto il pronto soccorso del Cto di Iglesias, la cui prolungata chiusura, causata dall'insufficienza di medici, è stata al centro di un'accesa polemica da parte di sindacati e amministratori locali. Il presidio, fanno sapere dalla Asl Sulcis, sarà aperto 24 ore su 24 dal lunedì fino alle 14 del venerdì, e resterà dunque chiuso nel fine settimana. La soluzione è stata trovata grazie all'ausilio di medici in affitto, turni in prestazione aggiuntiva e il ricorso a figure equipollenti da altri reparti. “Questo non significa - sottolinea la direttrice generale della Asl, Giuliana Campus - che abbiamo risolto l'emergenza, la carenza di personale rimane, ed è su questo punto che stiamo lavorando per risolvere la situazione nel medio e lungo termine”. In un primo momento la riapertura era stata annunciata per il 13 agosto. Per Campus “c'è ancora molto lavoro da fare e la strada non è sicuramente in discesa, ma c'è la ferma volontà di restituire a Iglesias un presidio pienamente operativo”.