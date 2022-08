Il Cagliari sprofonda contro un super Leeds

Finisce 6 a 2 ma non è un'umiliazione. Il Cagliari c'è e, seppure a sprazzi e contro un avversario di caratura nettamente superiore, si è visto. Per Liverani i motivi di soddisfazione non sono pochi. Bene Lapadula, subito in gol, ottimo Luvumbo, autore di una rete pregevole e la cui velocità potrebbe diventare un'arma in più negli schemi del tecnico. E bene anche la difesa titolare: la coppia Altare Goldaniga sembra offrire le garanzie necessarie per il campionato di B. Ora testa al primo impegno ufficiale, venerdì contro il Perugia in Coppa Italia.