Il Comune taglia del 30 per cento l'indennità di carica

Sforbiciata alle indennità in Comune a Nuoro. La Giunta comunale ha tagliato le quote di funzione degli amministratori rispetto all'aumento stabilito nella legge regionale di Bilancio del marzo scorso, che aveva adottato i parametri introdotti dall'ultima legge di Bilancio approvata dal Parlamento.

Per non pesare sulle casse pubbliche, l'esecutivo ha deciso un decurtamento del 30 per cento sulle nuove indennità, adeguandole solo per la parte che riguarda i trasferimenti della Regione, ovvero 221 mila euro, fondi che non possono essere destinati ad altri usi.

Secondo la nuova normativa l'indennità del sindaco di Nuoro, prevista per i capoluoghi di provincia, sarebbe dovuta passare a 9.660 euro lordi. Grazie alla delibera approvata il primo cittadino percepirà invece circa 3.000 euro in meno. Lo stesso taglio verrà applicato all'indennità del vice sindaco, che percepirà 5.080 euro lordi, degli assessori e del presidente del Consiglio comunale (4.061 euro lordi).