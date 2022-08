Il grande ritorno dei Candelieri, a Sassari è il giorno della Faradda

Città in fermento per la preparazione alla Festha Manna. A Sassari, dalle prime ore della mattina si possono visitare le sedi dei tredici gremi che quest’anno prenderanno parte alla discesa dei Candelieri. Novità: la partecipazione degli Autoferrotranvieri e dei Braccianti. L’edizione 2022 segna il ritorno della festa così come i sassaresi l’hanno sempre conosciuta, dopo due anni di restrizioni causa Covid. Intorno alle 10, il tradizionale incontro tra il sindaco Nanni Campus e il gremio dei Massai a Palazzo Ducale, poi la vestizione e l’esposizione della bandiera della corporazione a Palazzo di Città e la vestizione di tutti i Candelieri per le vie del centro storico. La discesa dei ceri votivi avrà inizio alle 18 da piazza Castello.