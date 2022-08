Stasera il grande ritorno di Elisa in Sardegna. L'artista di nuovo a Olbia dopo l'indimenticabile concerto di capodanno 2020 porta nell'isola il suo tour Back To The Future, progetto musicale in cui la cantante alleata della Campagna ONU per lo sviluppo sostenibile si fa portavoce di grandi temi legati alla salvaguardia dell'ambiente.

Sempre stasera salirà sul palco Alex Britti, cantante e chitarrista romano che accompagnato da tre musicisti presenta a Neoneli il suo nuovo album interamente strumentale.

Mille Errori è il suo ultimo singolo, Francesco Renga lo presenta il dieci settembre insieme ai suoi più grandi successi nel concerto di Oschiri che chiude il suo tour estivo.