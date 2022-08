Il saluto del Presidente Mattarella ad Alghero

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha salutato Alghero con una telefonata al sindaco Mario Conoci. La sua breve vacanza nella città catalana sta infatti per terminare e, per questo, Mattarella ha voluto ringraziare il primo cittadino "per l'accoglienza e per la riservatezza che gli è stata garantita quest'anno, così come aveva chiesto al suo arrivo", fa sapere lo stesso sindaco. A parte le tre uscite per la messa, infatti, il Capo dello Stato è rimasto a Porto Conte, evitando appuntamenti pubblici. “Il presidente si è complimentato ancora una volta per la bellezza 'straordinaria' della nostra terra e si è informato ancora sull'andamento della stagione turistica”, ha riferito Conoci, che a sua volta ha ringraziato il Presidente invitandolo a ritornare presto in città anche in futuro.