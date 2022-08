La Maddalena, naufraga un'imbarcazione: otto turisti in salvo

C'è stato un incidente questa mattina nell'arcipelago de La Maddalena, al “Porto della Madonna” tra le Isole di Budelli, Razzoli e Santa Maria. Un'imbarcazione con nove persone a bordo - turisti del nord Italia e il proprietario - è semiaffondata: nessun ferito, i passeggeri sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera de La Maddalena che aveva ricevuto una segnalazione in una zona molto frequentata. Sul posto è intervenuta una Motovedetta Search and Rescue C.P. 870, oltre al mezzo nautico veloce ALFA 70 già impegnato in attività di pattugliamento costiero nell’ambito dell’operazione di polizia marittima “Mare Sicuro”. Sono in corso gli accertamenti, da parte della Capitaneria di Porto di La Maddalena, per determinare la dinamica del sinistro marittimo e le eventuali responsabilità.

Nello scafo si è aperto uno squarcio che ha imbarcato acqua. L'imbarcazione è stata poi recuperata da una ditta specializzata e infine trasportato in un cantiere nautico di La Maddalena per le necessarie riparazioni.