La prima uscita di Mattarella, a messa in una chiesetta di campagna

Non la cattedrale di Alghero come lo scorso anno ma una piccola chiesa di campagna nella borgata Guardia Grande. Dieci chilometri a nord rispetto alla foresteria dell'Aeronautica militare di Porto Conte dove il presidente della Repubblica Mattarella sta trascorrendo le vacanze. Come da previsione la prima uscita pubblica è stata proprio per seguire la messa, lontano però quanto più possibile dalla folla e dalle polemiche sul presidenzialismo che indirettamente lo hanno coinvolto negli ultimi giorni.