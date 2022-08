La Torres in serie C, ora è ufficiale

La Torres è in serie C. Il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi di Teramo e Campobasso: non ci sono più ostacoli per l'ingresso in Lega Pro della squadra sassarese. L'attesa della sentenza è stata lunga, ma in realtà che la Torres potesse tornare in serie C non sembrava in dubbio perché, nell'eventualità in cui fossero stati accolti i ricorsi anche soltanto di una delle ricorrenti, sarebbe stato possibile ripescare ugualmente la squadra sarda. La sentenza amministrativa consente però di accorciare i tempi per la composizione dei gironi e la compilazione dei calendari.