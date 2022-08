L'aeroporto di Cagliari "vola" ed eguaglia i numeri del 2019

Maggio, giugno e luglio da record: l'aeroporto di Cagliari registra numeri più che positivi nel traffico passeggeri e si avvicina così ai record dell'ultimo anno prepandemia, il 2019. Dopo i 412.600 passeggeri transitati a maggio e i 511.000 a giugno, luglio si è chiuso con 582.400 passeggeri, circa 4mila in meno rispetto al 2019. All'appello mancano soprattutto i voli in continuità territoriale, che rispetto al 2019 hanno portato circa 43.000 persone in meno per effetto del nuovo regime in vigore e del calo nell'offerta.