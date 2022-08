Lotta contro il fuoco a Orosei e Elmas

Paura per un grosso incendio che ha minacciato le case per le vacanze e un campeggio a Orosei, nella frazione turistica di Sos A'linos immersa in una pineta vicino a Cala Liberotto. Evacuazione scampata grazie al lavoro a terra delle squadre del corpo forestale, dei vigili del fuoco e dell'agenzia Forestas, sotto il coordinamento della Protezione civile e della sindaca Elisa Farris . Solo stamattina sono partiti in volo i mezzi aerei - un canadair e due elicotteri - per la bonifica. Il bilancio è di venti ettari di macchia mediterranea bruciati. Resta l'allerta per le forti raffiche di maestrale che continuano a soffiare.