Malore durante immersione, muore una donna di 64 anni

Ha avuto un malore durante una

immersione a Villasimius, soccorsa, è andata in arresto cardiaco

ed è morta. La vittima è una donna di 64 anni, con altri sub

immersa nelle acque vicino all'isola dei Cavoli. Riportata in

superficie, è stata issata a bordo della barca di appoggio, dove

c'è stato un primo tentativo di rianimazione. Sul posto è poi

arrivata una motovedetta della Guardia costiera, sezione

distaccata di Villasimius, e a stretto giro anche l'Elisoccorso.

Trasferita a terra sull'isola dei Cavoli, i medici del 118 hanno

hanno ripreso le manovre salvavita, ma per la donna non c'è

stato nulla da fare.