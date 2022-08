Malore per l'ex delfino Putin, i medici confermano la malattia pregressa

Rimane in terapia intensiva ma è stabile l'oligarca russo Anatolij Chubais, ex fedelissimo di Putin ora dissidente, ricoverato all'ospedale Mater Olbia. La vicenda ha visto anche l'interessamento della Procura di Tempio, per fare chiarezza sulla vicenda. I medici avrebbero confermato la diagnosi sul malore da cui era stato colto alcuni giorni fa mentre si trovava in un resort: si tratta di una sindrome di cui soffre da tempo. Restano comunque attesi gli esiti delle analisi effettuate per escludere definitivamente la presenza di veleno nel corpo di Chubais.