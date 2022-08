Malore sospetto in Sardegna per l'ex braccio destro di Putin

Malore in Sardegna per l'ex fedelissimo di Putin, Anatoly Chubais. L'ex braccio destro del presidente russo si trovava in vacanza in un resort della Costa Smeralda quando si è sentito male. Secondo il quotidiano La Repubblica Chubais è finito al Pronto soccorso ma non è in pericolo di vita. Contrario all'invasione dell'Ucraina, si era allontanato da Mosca. In un primo momento si sospettava un avvelenamento ma l'ipotesi prevalente è che possa trattarsi dei sintomi di una malattia neurologica. Serviranno però altri esami.