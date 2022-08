Mare, hotel e Porto Flavia collegati da bus navetta

Mare, alberghi e Porto Flavia collegati da una navetta. Con "Porto Flavia by Bus", il nuovo progetto realizzato in collaborazione con il Comune di Iglesias e il Consorzio Turistico per l'Iglesiente sarà possibile spostarsi tra le strutture ricettive di Sant'Antioco, il sito di Porto Flavia e le spiagge del litorale di Masua.

Per tutta l'estate, ogni mercoledì, con partenza da Sant'Antioco alle 9.30 e ritorno alle 17.30, previsti servizio di bus andata e ritorno, ingresso riservato con una guida alla galleria di Porto Flavia e trasporto verso le spiagge. Al mare sarà possibile prenotare un posto negli stabilimenti del litorale con ombrellone e lettino, e consumare i pasti (servizi non inclusi).

Obiettivo, rendere ancora più fruibili Porto Flavia ed il suo litorale, sia per chi cerca un approfondimento culturale che per chi ama vivere il mare.